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Госдеп не стал уточнять, могут ли США ввести против России новые санкции по Сирии

Применение рестрикций "зависит от определенных условий", указал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отказался уточнить, планирует ли американская администрация вводить санкции в отношении России в рамках так называемого закона Цезаря.

"Правительство США не комментирует ожидающиеся, потенциальные или рассматривающиеся санкции, так как они не утверждены всей вертикалью власти. А в случае с санкциями такого рода вертикаль власти доходит до самого верха. Так что никакой конкретики я предоставить не могу", - заявил Джеффри, выступая в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока. Его попросили пояснить, намерены ли власти США вводить какие-то ограничительные меры в отношении России, в том числе ее оборонно-промышленного комплекса, в рамках "закона Цезаря".

При этом Джеффри подчеркнул, что следует "помнить о двух моментах" применительно к "закону Цезаря". "Во-первых, как и в большинстве случаев использования санкций, ["законом Цезаря"] установлены параметры, в рамках которых [американская] администрация может действовать. Все, что входит в эти параметры, [потенциально] подпадает под действие санкций", - отметил представитель Госдепартамента США.

Таким образом, продолжал он, такое применение рестрикций "зависит от [определенных] условий". По словам Джеффри, санкции будут вводиться тогда, когда физическое или юридическое лицо "отвечает критериям", установленным "законом Цезаря". Кроме того, введение санкций в отношении таких лиц или организаций "должно отвечать внешнеполитическим целям прекращения атак на гражданское население [Сирии] и подталкивания режима к политическому процессу" урегулирования, добавил американский дипломат.

В минувшую среду госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции в рамках "закона Цезаря", или "Акта о защите гражданского населения Сирии", под которые подпадают в том числе президент Башар Асад и его супруга Асма. В целом санкции введены против 39 лиц и организаций. В списке фигурируют, в частности, 16 компаний из Сирии, две базирующиеся в Австрии, а также одна организация из Канады и еще одна - из Ливана.

"Закон Цезаря" был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом в минувшем декабре. Этот документ дает вашингтонской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, прямо или косвенно помогающих правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которым, по версии США, оказывают поддержку власти Сирии, России и Ирана.

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СШАСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезСанкции в отношении РоссииТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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