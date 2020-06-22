Президент Сербии будет присутствовать на военном параде в честь 75-летия Победы

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич прибудет в Москву 23 июня с двухдневным визитом. Об этом сообщила в понедельник администрация лидера.

"Президент Александар Вучич будет находиться с двухдневным визитом в Москве 23 и 24 июня 2020 года, в ходе которого встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в честь 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Вучич сообщил, что во вторник проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, а затем, перед визитом в США, посетит Брюссель.

В этом году в параде Победы на Красной площади примут участие представители 13 иностранных делегаций, в том числе 75 военнослужащих гвардии Сербии. Гостями парада станут также сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также режиссер Эмир Кустурица.