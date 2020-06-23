Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, если он будет выстроен на основе уважения

ГАВАНА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к диалогу с президентом США Дональдом Трампом при условии, что он будет основан на взаимоуважении. Об этом в понедельник глава Боливарианской Республики заявил Венесуэльскому агентству новостей.

"Когда это необходимо, я готов провести беседу с Дональдом Трампом на основе уважения", - заявил Мадуро. В воскресенье новостной портал Axios опубликовал высказывания Трампа, из которых следовало, что глава Белого дома готов встретиться с Мадуро. Однако в понедельник Трамп в своем Twitter уточнил, что готов к такому контакту только для обсуждения мирного отказа Мадуро от власти.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.