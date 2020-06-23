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Главред журнала The National Interest рассказал, что статью Путина бурно обсуждают в США

Западные аудитории в основном не знакомы с точками зрения, которые продвигает президент Путин, и многие на Западе по-прежнему не могут понять решающую роль Красной армии в разгроме нацизма, отметил Джейкоб Хайлбранн

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Авторская статья президента России Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" активно обсуждается в Соединенных Штатах. Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор американского журнала The National Interest Джейкоб Хайлбранн.

Именно в его издании была опубликована на днях статья российского лидера. The National Interest печатается с 1985 года. В 2001-м он был приобретен одним из крупнейших вашингтонских "мозговых трестов" - Центром за национальный интерес - и с тех пор издается им.

Хайлбранну был задан вопрос о том, какой оказалась в Вашингтоне реакция на статью, какие отклики редакция The National Interest услышала прежде всего со стороны правительства США и американских научно-исследовательских институтов. "Могу сказать лишь то, что статья породила значительную полемику. И, вообще-то, именно по данной причине мы [изначально] и хотели ее публиковать. И мы готовы и счастливы опубликовать ответы на нее", - сказал главред. На просьбу уточнить, получал ли уже журнал предложения такого рода, он ответил: "Не могу сейчас говорить об этом".

Блокировать не пытались

При этом Хайлбранн заверил, что никто в столице США не предпринимал попыток блокировать публикацию статьи Путина в The National Interest. "Нет", - лаконично, но со всей категоричностью ответил он на прямой вопрос на эту тему.

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Статья Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Полный текст

Развернуто комментировать статью главред отказался, пояснив, что счел бы такое поведение неэтичным, поскольку сам публиковал данный материал. "Проблема в том, что я, будучи опубликовавшим эту [статью] редактором, не могу [комментировать содержание]. <...> Не мое дело трактовать ее. Могу сказать: я знал, что она даст значительную пищу для размышлений, будет полемической, что западные аудитории в основном не знакомы <...> с точками зрения, которые продвигает президент Путин, что многие на Западе по-прежнему не могут понять решающую роль, сыгранную Красной армией в разгроме нацизма во время Второй мировой войны", - отметил американский публицист.

Он подчеркнул, что публикация статьи президента России полностью соответствует профилю издания. "Я опубликовал ее, так как считаю, что основная цель журнала The National Interest - продвигать дебаты относительно истории и внешней политики. И данная статья обеспечивает именно это", - заявил Хайлбранн.

По его оценке, статья, в частности, представляет собой "по сути взгляд на предвоенную дипломатию 1930-х годов". Российский лидер излагает мнения, значительно отличающиеся от тех, которые приняты у "западных историков", уверен главред.

Нужно знать американской и европейской аудиториям

Как он считает, в статье Путина в основном затрагивается "вопрос отношений между Россией и Польшей и странами Балтии", а также "роли США в НАТО и Европе". "Статья действительно касается в основном отношений и истории Восточной Европы. В статье нет ничего, подробно разбирающего роль Америки в 1930-х годах или во время Второй мировой войны", - полагает редактор The National Interest.

Тем не менее, признал он, это не означает, что статья не актуальна для современных российско-американских отношений. "Она проясняет, что российское руководство думает о центральной роли этой истории для современной политики. Это сигнал, о котором нужно знать американской и европейской аудиториям. Если Путин придерживается таких точек зрения, то важно знать об этом", - убежден Хайлбранн.

Статья Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, увидела свет на прошлой неделе. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи, а часть текста посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. В четверг статья была опубликована в журнале The National Interest на английском, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском языке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
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