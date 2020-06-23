Трамп считает слежку администрации Обамы за его предвыборным штабом госизменой

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает слежку за его предвыборным штабом в 2016 году со стороны администрации Барака Обамы государственной изменой. Об этом нынешний глава Белого дома заявил в интервью журналистам телеканала CBN, которое было опубликовано в понедельник.

"Это госизмена. Заметьте, когда я выступал достаточно давно, то заявил, что они [сотрудники администрации и спецслужб] шпионили за моей кампанией", - сказал Трамп. По его словам, все это было зафиксировано. "Они шпионили за моей кампанией, я давно говорил об этом. Я оказался прав", - отметил президент.

Глава администрации похвалил министра юстиции - генерального прокурора Уильяма Барра и занимающегося проверкой обстоятельств начала слежки за избирательным штабом Трампа спецпрокурора Джона Дарема за работу. По мнению президента, демократы критикуют Барра за то, что тот проводит "весьма хорошую работу".

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.