В Канаде отказались сносить памятник первому премьер-министру страны

ОТТАВА, 23 июня. /ТАСС/. Мэрия Кингстона (провинция Онтарио) отказалась сносить установленный в городе памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891), на чем настаивают антирасисты. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

В минувшие выходные активисты антирасистских движений потребовали от мэрии убрать монумент, установленный в городском парке. Они закидали памятник яйцами и помидорами, а также сожгли чучело Макдональда рядом с городской администрацией.

Мэр Кингстона Брайан Патерсон высказался в поддержку мирных протестов антирасистов, но осудил акты вандализма. "Необходимо обсуждать спорное наследие Макдональда, - сказал он. - Нужно учить уроки истории, чтобы они не повторялись". Патерсон подчеркнул, что у мэрии нет планов сносить памятник.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после фактического убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в этом сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста прошли и в некоторых городах Канады. В Оттаве в такой акции, 5 июня, принял участие премьер-министр Джастин Трюдо. Вместе с протестующими он преклонил колено в память о Флойде. Глава правительства признал, что и в его стране существуют расовые проблемы.

На волне таких протестов в Канаде начали появляться петиции с требованиями о переименовании ряда улиц и даже городов, названных в честь политических деятелей прошлого, как-либо связанных с рабством. В частности, предлагается переименовать улицу Дандас в Торонто, названную в честь британского политика XVIII-XIX вв. Генри Дандаса, а также город Рассел в провинции Онтарио, названный в честь политика XVII-XVIII вв. Питера Рассела. Ранее в Канаде несколько раз осквернялись памятники премьер-министру Джону Макдональду, который, по мнению активистов, является "архитектором геноцида коренного населения Канады".