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Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за поддержки странами альянса "Северного потока - 2"

Вашингтон не будет состоять в НАТО, где члены альянса платят миллиарды России, заявил президент США

ТАСС, 23 июня. Президент США Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам стран - членов НАТО выходом из альянса на саммите в 2018 году, если они будут поддерживать проект российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге экс-помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

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"Он [Трамп] позвонил мне и спросил: "Ты готов к большой игре сегодня? Вот что я хочу сказать". После этого он начал диктовать следующее: "Мы уважаем НАТО, но к нам несправедливо относятся. К 1 января все страны должны довести свои расходы на оборону до 2% от ВВП, и мы простим долги, либо же мы выйдем и не будем защищать тех, кто не платит. Поскольку мы сами не ладим с Россией, мы не будем состоять в НАТО, где члены альянса платят миллиарды России. Мы уходим, если они одобрят проект газопровода", - приводит Болтон свой разговор с Трампом в Брюсселе в книге под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

По его словам, в итоге ему и госсекретарю США Майклу Помпео удалось убедить Трампа не выступать с такого рода угрозами, а ограничиться призывом к странам - членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода. Возможным достройщиком "Северного потока - 2" называлось судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
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