Суд над экс-президентом ЮАР Джейкобом Зумой начнется 8 сентября

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Начало судебного процесса над обвиняемым в коррупции и мошенничестве бывшим президентом Южно-Африканской Республики Джейкобом Зумой отложено до 8 сентября текущего года. Об этом объявила во вторник председатель Высшего суда провинции Квазулу-Наталь Кейт Пиллэй по итогам слушаний в рамках досудебного производства, на которых присутствовал и бывший глава государства.

"Мистер Зума, ваше дело перенесено на 8 сентября. Я вас предупреждаю, что вы должны вернуться в этот суд в указанную дату", - подчеркнула Кейт Пиллэй. Ведущие местные телеканалы вели прямые репортажи с места события.

В начале слушаний Кейт Пиллэй аннулировала выданный судом 4 февраля ордер на арест Джейкоба Зумы, так как экс-глава государства не появился в тот день в здании суда. Защита представила все необходимые медицинские документы, которые подтвердили наличие на тот момент болезни у Зумы и его невозможность прибыть в суд 4 февраля.

Джейкоб Зума обвиняется в 12 случаях мошенничества, четырех эпизодах коррупции, а также в одном эпизоде рэкета и одном случае отмывания денег. Если суд признает его виновным, то бывшему главе государства грозят 25 лет тюрьмы и крупный штраф.

Одновременно с Джейкобом Зумой по делу проходит в качестве обвиняемой французская промышленная группа компания "Талес" (Thales). Она подозревается в незаконных комиссионных выплатах в рамках контракта по продаже кораблей ВМС ЮАР. Размер сделки, по данным телеканала И-эн-си-эй, достигал 2,5 млрд долларов США.

Дело бывшего президента ЮАР

Первое расследование на предмет коррупции было начало против Джейкоба Зумы еще в 2005 году, когда к 15 годам тюрьмы был приговорен судом ЮАР его финансовый советник Шабир Шейк. В то время Зума занимал пост министра экономики провинции Квазулу-Наталь и был заместителем президента правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

Многочисленные дела по обвинениям Джейкоба Зумы то закрывались судебными властями, то вновь открывались. В мае 2009 года Джейкоб Зума был избран президентом ЮАР, а через пять лет весной 2014 года переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением обвинений в коррупции.