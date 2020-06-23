Вучич и Путин обсудили ситуацию в Косове и на Балканах

БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Москву на торжества по случаю 75-й годовщины Победы, обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Косове и Метохии и обстановку на Балканах.

"Мне было очень важно услышать позиции и анализ президента Путина, у нас была сердечная и добрая встреча. Мы разговаривали обо всех ключевых вопросах, ситуации в Косове и Метохии, регионе, ситуации в мире, экономическом сотрудничестве. Благодарю президента за теплое гостеприимство", - написал Вучич во вторник в своем Twitter.

Ранее Путин на встрече c Вучичем поздравил его с победой Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Президент РФ тепло поприветствовал своего собеседника и поблагодарил его за то, что тот приехал на торжества, связанные с Победой в Великой Отечественной войне и на военный парад. Путин отметил, что страны активно и небезуспешно сотрудничали в области борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжают инвестиционную деятельность, развивают отношения по всем направлениям, включая и вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами, не только пандемией, но и такими, как организованная преступность, терроризм, работают в области военного сотрудничества, в сфере военного взаимодействия. Кроме того, идет развитие взаимоотношений в сфере культуры и образования.

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является Вучич, победила на парламентских выборах в стране с результатом 63,4%.