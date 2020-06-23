США могут перебросить часть войск из Германии в другие страны Европы и АТР

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность переброски части выводимых из Германии американских войск в другие страны Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Это подтвердил во вторник представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

"<...> Некоторые [воинские части] могут быть развернуты в регионах Индийского и Тихого океанов, другие - потенциально в иных частях Европы, какие-то - вернуться в конечном счете в Соединенные Штаты", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности переброски в Польшу части воинского контингента, который США намерены вывести из Германии.

При этом представитель исполнительной ветви власти США утверждал, что никакие окончательные решения по поводу мест передислокации войск и их точной численности не приняты. "Преждевременно упоминать какие-то конкретные числа применительно к каким-то конкретным точкам", - сказал ведущий брифинга.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в авторской статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal, призвал Берлин увеличить военные ассигнования, "продемонстрировать лидерство" в трансатлантическом сообществе, в том числе путем отказа от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Несколько тысяч военнослужащих, в настоящее время размещенных в Германии, могут быть переброшены в другие государства Европы. Тысячи могут ожидать передислокации в регионы Индийского и Тихого океанов, <...> а также в такие точки, как Австралия. На этом театре [военных действий] американцы сталкиваются с самыми значительными геополитическими вызовами со времени окончания холодной войны. А остальные [выводимые из ФРГ войска] будут возвращены на базы в США", - отметил О'Брайен.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Хозяин Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.