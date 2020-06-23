Премьер-министром Бурунди стал Ален-Гийом Буньони

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Парламент Бурунди утвердил во вторник Алена-Гийома Буньони на посту премьер-министра страны. Об этом сообщило правительство Бурунди на своем официальном портале.

"Из 94 депутатов Национальной ассамблеи 92 проголосовали за Алена-Гийома Буньони в качестве главы правительства, чью кандидатуру предложил президент страны Эварист Ндайишимийе", - говорится в правительственном коммюнике.

До сегодняшнего дня в Бурунди не было должности премьер-министра, работой правительства руководили два вице-президента. Пост главы правительства был создан принятой в 2018 году на общенациональном референдуме новой конституцией.

Имеющий генеральское звание Алена-Гийома Буньони до нынешнего назначения дважды занимал должность министра общественной безопасности.

Выбор главы правительства стал одним из первых кадровых решений, которое принял вступивший 18 июня в должность президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Его инаугурация состоялась почти на два месяца ранее установленного срока, так как предыдущий глава государства Пьер Нкурунзиза умер 8 июня от остановки сердца. Его мандат заканчивался в августе 2020 года.