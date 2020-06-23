В Молдавии режим ЧП в сфере здравоохранения продлили до 15 июля

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение приняла на заседании во вторник Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"В период чрезвычайного положения в области общественного здоровья запрещены свадьбы, дни рождения, другие виды торжеств с массовым участием людей, не будут работать образовательные учреждения, детские лагеря отдыха и ночные клубы", - отмечается в документе. В нем прописано обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах, закрытых помещениях, которые являются общественными местами, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены. Также запрещено собираться в общественных местах группами более трех человек, а люди старше 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.

В стране с 17 марта по 15 мая действовал введенный правительством режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. После его отмены до 30 июня был введен режим ЧП в области общественного здоровья. Теперь правительство решило продлить этот режим до 15 июля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В решении комиссии отмечено, что режим ЧП в сфере здравоохранении могут продлить вновь, если ситуация не улучшится.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что после отмены ряда ограничений в стране произошел всплеск заражений коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14 714, выздоровели 8 212 человек, умерли 490. Из 6 012 пациентов, которые лечатся дома и в больницах, 476 находятся в тяжелом состоянии.