СМИ: двое сирийских военных погибли во время ракетных ударов по Эс-Сувейде

ТАСС, 23 июня. Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили во вторник ракетную атаку на военные позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил агентству SANA источник в командовании ВС республики.

"Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения", - приводит агентство слова источника.

По его данным, самолеты противника атаковали наземные цели, находясь в небе к востоку и северо-востоку от Пальмиры. "Ракеты были выпущены по позициям в районе Кабаджиб в провинции Дейр-эз-Зор и оазисе Эс-Сухна", - указал источник. Оттуда сведений о погибших или получивших ранения военнослужащих не поступало.

Как утверждает телеканал Al Hadath, ракетные удары по военным объектам в Сирии нанесли израильские ВВС. Согласно его данным, атакам подверглись базы проиранских шиитских формирований, воющих на стороне сирийской армии.