Нацсобрание Франции провело первое полноценное заседание в медицинских масках

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции впервые провели полноценное заседание во вторник после приостановки работы этого законодательного органа из-за эпидемии коронавируса. Согласно трансляции, которая велась на сайте парламента, практически все участники заседания были в масках.

"Улучшение ситуации с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) позволило скорректировать правила работы. Все депутаты могут вновь присутствовать на заседании. Поскольку соблюдение дистанции невозможно, все парламентарии и министры должны носить маски, за исключением тех моментов, когда им предоставлено слово", - заявил председатель Нацсобрания Ришар Ферран.

Примечательно, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп, в отличие от парламентариев, задававших вопросы, не стал снимать маску во время своих выступлений. "Я буду отвечать вам в маске, но честно", - сказал он.

До сегодняшнего дня заседания последних недель, в том числе сеансы вопросов членам правительства, проходили при участии лишь глав партий или их представителей, а также министров или госсекретарей. Это связано с тем, что в первых числах марта у одного из депутатов, а также нескольких административных работников парламента был обнаружен коронавирус. 19 марта заседания возобновились в ограниченном формате, однако их участники находились в зале без масок. К тому моменту коронавирус был выявлен по меньшей мере у 16 депутатов и около 10 административных работников.

Теперь же в зале могут находиться не более 150 из 577 депутатов. Остальные могут участвовать в голосовании на удаленной основе.