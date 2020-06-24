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Более 60 стран поддержали МУС на фоне планов США ввести санкции против сотрудников суда

Дональд Трамп 11 июня подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего расследовать возможные преступления, совершенные в Афганистане в том числе американскими военнослужащими

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Более половины членов Международного уголовного суда (МУС) выразили поддержку деятельности инстанции в связи с возможным введением США экономических санкций против ее сотрудников за расследование преступлений, совершенных в Афганистане. Совместное заявление стран опубликовано во вторник в Twitter постоянного представительства Швейцарии при ООН.

"Как государства - участники Римского статута МУС подтверждаем нашу решительную поддержку суда как независимого и беспристрастного судебного механизма, - отмечается в документе. - Также подтверждаем нашу приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности, которая не может быть нарушена никакими мерами или угрозами в отношении суда, его сотрудников и тех, кто сотрудничает с инстанцией".

Кроме того, 67 страны обязались "уважать свои обязательства по сотрудничеству в соответствии с Римским статутом" и призывали все государства в полной мере взаимодействовать с судом, чтобы он "мог выполнять свой важный мандат по обеспечению правосудия для жертв наиболее серьезных преступлений, вызывающих международную обеспокоенность".

Документ опубликован в ответ на подписание президентом США Дональдом Трампом 11 июня указа, позволяющего вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего расследовать возможные преступления, совершенные в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.

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АфганистанСША
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