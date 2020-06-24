Более 60 стран поддержали МУС на фоне планов США ввести санкции против сотрудников суда

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Более половины членов Международного уголовного суда (МУС) выразили поддержку деятельности инстанции в связи с возможным введением США экономических санкций против ее сотрудников за расследование преступлений, совершенных в Афганистане. Совместное заявление стран опубликовано во вторник в Twitter постоянного представительства Швейцарии при ООН.

"Как государства - участники Римского статута МУС подтверждаем нашу решительную поддержку суда как независимого и беспристрастного судебного механизма, - отмечается в документе. - Также подтверждаем нашу приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности, которая не может быть нарушена никакими мерами или угрозами в отношении суда, его сотрудников и тех, кто сотрудничает с инстанцией".

Кроме того, 67 страны обязались "уважать свои обязательства по сотрудничеству в соответствии с Римским статутом" и призывали все государства в полной мере взаимодействовать с судом, чтобы он "мог выполнять свой важный мандат по обеспечению правосудия для жертв наиболее серьезных преступлений, вызывающих международную обеспокоенность".

Документ опубликован в ответ на подписание президентом США Дональдом Трампом 11 июня указа, позволяющего вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего расследовать возможные преступления, совершенные в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.