Болтон заявил, что на 100% поддерживал ликвидацию Сулеймани

Его попросили прокомментировать то, что после его отставки Соединенные Штаты провели операцию с целью ликвидации ведущего военачальника Ирана. "Я поддерживал это на все 100%", - сказал экс-помощник главы государства по национальной безопасности.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на сто процентов поддерживал решение о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом Болтон заявил во вторник в эфире телеканала Fox News .

Он отказался раскрывать какие-либо подробности. "Я многое знаю о том, что предшествовало устранению Сулеймани. Но я просто не стану говорить об этом. Может быть, через 15 или 20 лет я соберусь писать еще одну книгу и поделюсь в ней кое-чем на эту тему", - продолжал Болтон. По его словам, эта операция относится к категории секретной информации, не подлежащей разглашению в настоящее время.

Телекомпания NBC со ссылкой на пять действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома сообщала в январе, что в администрации США стали обсуждать возможность ликвидации командующего "Аль-Кудс" с конца июня 2019 года, когда иранские власти сбили американский военный беспилотник RQ-4. По данным источников издания, Болтон "убеждал Трампа, что США должны ответить на действия Тегерана операцией по уничтожению Сулеймани". В этом вопросе его поддержал госсекретарь Майкл Помпео. Однако, как отметила телекомпания, Трамп "отказался от этой идеи", заявив, что пойдет на данный шаг "только в случае убийства Ираном американских граждан".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 29 декабря прошлого года после нескольких ударов ВВС США по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц.

3 января Министерство обороны США сообщило о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта Багдада. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.