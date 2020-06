Болтон считает нелепым сравнивать выход его книги с разоблачениями Сноудена

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что выход в свет его книги неуместно сравнивать с преданием огласке экс-сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом информации о методах работы американских спецслужб. Такое мнение он высказал во вторник в эфире телеканала Fox News.

Журналист попросил экс-помощника американского президента Дональда Трампа прокомментировать слова госсекретаря США Майкла Помпео, который в понедельник отметил, что раскрытие Болтоном секретных данных в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) "не отличается" от того, что сделал Сноуден. Помпео также обвинил Болтона в предательстве интересов США.

"Это полная чепуха", - сказал экс-помощник американского лидера. "С другой стороны, президент еще несколько месяцев назад называл меня предателем, так что Помпео следует его примеру", - добавил Болтон. Ранее он неоднократно подчеркивал, что в его мемуарах секретные сведения не раскрываются.

Книга вышла в свет во вторник. Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией мемуаров. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.