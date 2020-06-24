AP: Обама на предвыборном мероприятии Байдена помог собрать ему на кампанию $7,6 млн

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама (в 2009-2017 годах) во вторник впервые принял участие в предвыборном мероприятии своего бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Как сообщает агентство Associated Press (АP), появление в эфире бывшего американского лидера привлекло более $7,6 млн пожертвований на предвыборную кампанию демократа.

Мероприятие по сбору средств проводилось в онлайн-режиме на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Для того чтобы получить доступ к видеотрансляции, сторонники Байдена могли пожертвовать любую сумму на поддержку его предвыборной кампании.

Как сообщает АП, бывший вице-президент отметил, что к моменту начала трансляции в 17:15 по времени Восточного побережья США (00:15 мск), на счета предвыборного штаба поступило более $7,6 млн. Средства на кампанию Байдена пожертвовали более 175 тыс. человек.

В ходе онлайн-мероприятия Обама, который в апреле впервые выступил с поддержкой кандидатуры Байдена на предстоящих выборах, в негативном ключе высказался об администрации нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. В том числе он подверг критике меры, принимаемые Трампом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 144 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.