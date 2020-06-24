Власти Испании настаивают на общих критериях внутри ЕС при открытии внешних границ

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Испании настаивает на выработке общих критериев внутри Евросоюза при открытии внешних границ сообщества для граждан третьих стран. Об этом заявила в среду глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая в интервью телекомпании TVE .

Во вторник электронная версия газеты The New York Times сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением нового коронавируса. Министра попросили прокомментировать данную информацию. "Мы хотим установить ряд критериев в отношении третьих стран, чтобы поэтапно открывать европейское пространство для третьих стран", - отметила Гонсалес Лая.

"Мы будем делать это на основании эпидемиологических критериев", - уточнила она. "Есть места, например, в Латинской Америке, в США, где эпидемия все еще не достигла своего пика, поэтому мы хотим быть крайне осторожными при прибытии граждан этих стран в Европу", - сказала глава МИД Испании, не назвав при этом Россию.

Журналисты газеты The New York Times ознакомились с проектами документов, которые находятся на рассмотрении в Брюсселе перед частичным открытием внешних границ ЕС с 1 июля. По сведениям издания, в настоящее время в ходе этих дискуссий обсуждают "два потенциальных списка" стран, из которых будет разрешен въезд в Евросоюз. Россия, США и Бразилия не входят в их число. В оба перечня, к примеру, включены Китай, Вьетнам и Уганда.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 606 881 случай заражения, выздоровели 368 822 человека, умерли 8 513. Как заявил во вторник президент Владимир Путин, России удалось заставить коронавирус отступить и при этом спасти десятки тысяч жизней.