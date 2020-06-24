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75-летие Победы

Вучич назвал Шойгу большим другом Сербии

Президент Сербии пообщался с министром обороны России после парада Победы на Красной площади в Москве

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после парада Победы на Красной площади в Москве. Соответствующее фото сербский лидер разместил в среду в своем Instagram.

На фото Александар Вучич и Сергей Шойгу пожали друг другу руки, а потом обнялись. Публикация сопровождается подписью: "С большим другом Сербии, министром обороны Сергеем Шойгу".

Президент Сербии находится в Москве, где он наблюдал за парадом Победы. В этом году в параде также приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии.

После парада президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры - руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - прим. ТАСС), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербияВучич, Александар75-летие Победы
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