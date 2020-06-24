СМИ: Япония созвала заседание национального Совбеза для обсуждения вопросов ПРО

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Заседание Совета национальной безопасности Японии прошло в среду под председательством премьер-министра страны Синдзо Абэ. Как сообщило агентство Kyodo, одной из тем совещания стала ситуация вокруг системы ПРО после приостановки плана развертывания наземных комплексов американского производства Aegis Ashore.

В заседании также приняли участие министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, глава оборонного ведомства Таро Коно, вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. На нем Коно доложил об обстоятельствах, которые привели к приостановке плана по размещению установок Aegis Ashore.

Отмечается, что правительство настроено на то, чтобы к сентябрю выработать новую политику сдерживания и внести коррективы в стратегию национальной обороны. В частности, речь идет о том, чтобы усилить оборонные возможности против удара со стороны КНДР с использованием ракет, меняющих траекторию во время полета.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.

18 июня японский премьер заявил, что намерен летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.