Генсек ООН призвал Израиль отказаться от планов по аннексии палестинских территорий

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Перспективы палестино-израильского диалога будут подорваны, если Израиль реализует планы по аннексии части палестинских территорий. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию.

"Я призываю правительство Израиля отказаться от планов по аннексии", - сказал он. "Если аннексия будет воплощена в жизнь, она станет серьезнейшим нарушением международного права, нанесет тяжелый урон перспективам двугосударственного решения и подорвет возможности для возобновления переговоров", - предупредил Гутерриш.

"Мы находимся на переломном моменте, - добавил он. - Угроза Израиля аннексировать часть оккупированного Западного берега [реки Иордан] взволновала палестинцев, многих израильтян и международную общественность".

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.