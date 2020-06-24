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75-летие Победы

Додик после парада Победы пообщался с Путиным и Шойгу

Также сербский член президиума Боснии и Герцеговины пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик пообщался в среду после парада Победы на Красной площади с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщило агентство СРНА.

На кадрах, опубликованных агентством, Додик пожал руку Путину и кратко с ним что-то обсудил. После этого он пообщался с Шойгу, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик находится в Москве, где он наблюдал за парадом Победы.

После парада президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры - руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичБосния и ГерцеговинаРоссияСербияДодик, Милорад75-летие Победы
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