Додик после парада Победы пообщался с Путиным и Шойгу

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик пообщался в среду после парада Победы на Красной площади с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщило агентство СРНА.

На кадрах, опубликованных агентством, Додик пожал руку Путину и кратко с ним что-то обсудил. После этого он пообщался с Шойгу, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик находится в Москве, где он наблюдал за парадом Победы.

После парада президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры - руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.