Около 400 военных Нацгвардии США будут поддерживать правопорядок в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Около 400 военнослужащих Национальной гвардии США будут помогать полиции американской столицы поддерживать правопорядок в городе, в частности, охранять монументы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Пентагона.

"23 июня по просьбе министра внутренних дел и с одобрения министра обороны министр Армии (сухопутных войск - прим. ТАСС) направил около 400 военнослужащих Нацгвардии [столичного] округа Колумбия на оказание поддержки парковой полиции в деле пресечения гражданских беспорядков и обеспечения безопасности в округе", - отмечается в документе.

При этом в Минобороны пояснили, что военнослужащие "будут оказывать поддержку парковой полиции в районе ключевых монументов, чтобы предотвратить причинение им вреда и их разрушение". На данный момент "ни один из военнослужащих не отправлен к фактическому местоположению монумента для оказания поддержки".

В американской столице монументы находятся в ведении Национальной парковой службы (НПС), которая является частью министерства внутренних дел и в основном занимается вопросами использования природных ресурсов. Парковая полиция входит в состав НПС и обеспечивает безопасность в парках, охраняет монументы.

О монументах в США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет специальный исполнительный указ, позволяющий наказывать вандалов длительными тюремными сроками за порчу памятников.

В понедельник вечером полиция в Вашингтоне применила перцовый газ для разгона протестующих, пытавшихся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). Демонстранты накинули веревки на статую, расположенную на площади Лафайет-сквер перед Белым домом, и принялись раскачивать ее. Стражи правопорядка вмешались в ситуацию и начали возводить ограждения вокруг памятника. В результате полицейским удалось оттеснить протестующих. Некоторые демонстранты были задержаны.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих районах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.