Пентагон заявил, что США и РФ обсуждали в Вене в том числе тактические ядерные вооружения

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и России обсуждали на переговорах в Вене по контролю над вооружениями в том числе тактическое ядерное оружие. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США Томас Буссьер.

"Были необходимость и желание провести дискуссию <...> для большего взаимопонимания в обсуждении того, что мы называем нестратегическими ядерными вооружениями, которые также известны как тактические ядерные вооружения", - сказал он.

По словам Буссьера, участники переговоров обсудили также основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, которые ранее утвердил своим указом президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что американская сторона стремилась сформировать "большее и более глубокое понимание" этого документа. "У нас была возможность быстро разобрать по пунктам с представителями российского Генштаба наши вопросы и беспокоящие нас темы, а также прояснить аспекты этого документа", - отметил замглавы СТРАТКОМ. "Мы согласились с тем, что <...> это будет великолепная возможность достичь большего взаимопонимания между США и Российской Федерацией по вопросу о том, что означает ее [России] доктрина, и как эти нестратегические <...> вооружения вписываются в эту доктрину", - добавил он.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской делегации был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

2 июня президент РФ утвердил основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Подписанный документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в этой области носит оборонительный характер, один из главных принципов - соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями.