Трамп распорядился ускорить выпуск материалов для производства гиперзвуковых ракет

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями в целях ускорения темпов выпуска в США композитных материалов, применяемых в производстве гиперзвуковых ракет, а также для обеспечения космических запусков. Об этом говорится в меморандуме, который Трамп направил в среду министру обороны США Марку Эсперу.

Как отмечается в этом документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, глава государства применил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны. Опираясь на его положения, Трамп постановил, что "промышленная база", производящая "высокотемпературные и сверхвысокотемпературные композиционные материалы для гиперзвуковых и стратегических ракет, а также космических пусковых систем, чрезвычайно важна для национальной обороны".

Без вмешательства президента на основании раздела 303 упомянутого закона "от промышленности США не стоит <...> ожидать" выпуска перечисленных материалов "адекватным образом и своевременно", подчеркивается в меморандуме. В нем также отмечается, что использование экстренных полномочий позволяет наиболее "экономным, быстрым и практичным" путем удовлетворить потребности США в упомянутых композиционных материалах.

Трамп уже не в первый раз решает применить эти полномочия. К примеру, весной глава администрации США использовал их для того, чтобы обязать крупные частные американские компании ускорить темпы производства аппаратов искусственной вентиляции легких ввиду чрезвычайной ситуации, которая была вызвана распространением нового коронавируса.