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Трамп распорядился ускорить выпуск материалов для производства гиперзвуковых ракет

Президент США применил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями в целях ускорения темпов выпуска в США композитных материалов, применяемых в производстве гиперзвуковых ракет, а также для обеспечения космических запусков. Об этом говорится в меморандуме, который Трамп направил в среду министру обороны США Марку Эсперу.

Как отмечается в этом документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, глава государства применил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны. Опираясь на его положения, Трамп постановил, что "промышленная база", производящая "высокотемпературные и сверхвысокотемпературные композиционные материалы для гиперзвуковых и стратегических ракет, а также космических пусковых систем, чрезвычайно важна для национальной обороны".

Без вмешательства президента на основании раздела 303 упомянутого закона "от промышленности США не стоит <...> ожидать" выпуска перечисленных материалов "адекватным образом и своевременно", подчеркивается в меморандуме. В нем также отмечается, что использование экстренных полномочий позволяет наиболее "экономным, быстрым и практичным" путем удовлетворить потребности США в упомянутых композиционных материалах.

Трамп уже не в первый раз решает применить эти полномочия. К примеру, весной глава администрации США использовал их для того, чтобы обязать крупные частные американские компании ускорить темпы производства аппаратов искусственной вентиляции легких ввиду чрезвычайной ситуации, которая была вызвана распространением нового коронавируса.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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