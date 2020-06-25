Представители Донбасса в контактной группе ждут от Киева разъяснений позиции по "Минску"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится на фоне очень сложного периода в переговорном процессе. По словам постпреда РФ в ОБСЕ Александра Лукашевича, "процесс урегулирования кризиса на Украине сам вошел в состояние кризиса", "еще точнее - тупика, куда завела избранная Киевом в последние недели тактика".

Речь идет о череде прозвучавших в последние дни заявлений официальных украинских лиц о том, что минские соглашения не являются обязательными для исполнения. По итогам прошлого заседания контактной группы, где, в частности, прозвучало такое суждение от заместителя главы украинской делегации Александра Мережко, полпред РФ Борис Грызлов заявил, что это является очередной попыткой разрушить переговорный процесс.

"Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к замораживанию конфликта", - сказал Грызлов.

В МИД РФ подчеркнули беспочвенность утверждений Киева. "Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера, - это все от лукавого либо от незнания предмета", - сказал на прошлой неделе журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что резолюция Совета Безопасности ООН, одобрившая подписанный Киевом комплекс мер по выполнению минских соглашений, является обязательной к исполнению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил обеспокоенность Москвы складывающейся ситуацией. "Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует".

Заявление украинской делегации о "рекомендательном" характере минских соглашений возмутило и представителей республик Донбасса, которые потребовали на прошлой видеоконференции контактной группы от украинской делегации до 19 июня 2020 года "дополнительно проработать официальную позицию относительно статуса комплекса мер и представить официальные предложения уполномоченного должностного лица о пределах и возможностях применения Украиной комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта". Однако ни 19 июня, ни в последующие дни никаких разъяснений позиции по минским соглашениям от Киева не последовало.

Закон о статусе Донбасса

Вместе с тем 17 июня глава офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег" заявил, что на Украине уже разработан закон об особом статусе Донбасса с включенной в него "формулой Штайнмайера". Это заявление могло бы стать долгожданной сенсацией, поскольку требование подготовить такой документ было одним из итогов парижского саммита "нормандской четверки" и его появление ожидалось еще в начале января. Но при этом Ермак сообщил, что закон уже обсуждается с назначенными самим Киевом "представителями" Донбасса, проживающими на подконтрольной Украине территории.

"Украина собирается обсуждать некий свой законопроект с назначенными ею же собственными "представителями Донбасса", - отреагировал на новость глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего. - Остается неясным, каким образом они выражают чьи-либо интересы, кроме интересов нынешней украинской власти".

"С подобными "представителями" Киев может обсуждать что и сколько угодно, но так у него не получится урегулировать конфликт. Ни мы, ни посредники на минских переговорах, ни мировая общественность не признают результаты такого "согласования", проведенного без реального участия Донбасса и учета интересов его жителей", - отметил он.

При этом Дейнего добавил, что в контактную группу новый документ украинской стороной еще не внесен и участники "минских" переговоров располагают лишь тем проектом закона с "формулой Штайнмайера", который представили ДНР и ЛНР.

По итогам заседания политической подгруппы во вторник информации о поступлении украинского проекта также не последовало. Таким образом, в случае если в четверг подготовленный Киевом документ все-таки появится на столе переговоров, то это может стать одним из главных событий предстоящей видеоконференции контактной группы.

Контроль за перемирием

Как сообщил во вторник представитель Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров, на рассмотрение контактной группы по решению координатора рабочей подгруппы по безопасности вынесено согласование дополнительных мер контроля за действующим перемирием. Решение этого вопроса, отметил представитель республики, особенно актуально на фоне сохраняющейся напряженности на линии соприкосновения. В частности, по данным ДНР, за последние две недели жертвами обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали трое мирных жителей - один человек погиб и двое ранены. При этом, несмотря на неоднократные запросы ДНР о режиме тишины для эвакуации погибшего, ВСУ продолжали вести огонь и не подпускали эвакуационную команду к убитому, подчеркнул Никоноров.

Вместе с тем в рассмотрении ряда других пунктов повестки дня отмечены определенные подвижки. Так, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подготовила обобщенный план разминирования территорий, прилегающих к линии соприкосновения, который был поддержан сторонами. Участникам переговорного процесса предстоит теперь определиться с координатами участков и графиком разминирования.

Начато согласование и такого документа, как Дополнение к Рамочному решению о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, сообщил представитель ДНР.

Пропуск открыт

Одним из наиболее актуальных вопросов в переговорной повестке контактной группы последнего времени было открытие пунктов пропуска на линии разделения сторон в условиях карантинных ограничений. Длительное отсутствие договоренности по этой проблеме заставило ДНР выступить на прошлой неделе с ультиматумом.

В итоге проблема была решена. И в понедельник, 22 июня, украинская сторона и ДНР открыли пропуск жителей региона в районе Новотроицкого - Еленовки.