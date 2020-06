Болтон считает, что Трамп не справляется с кризисом в США

"У меня нет доверия к тому, как президент Трамп справляется с этим колоссальным кризисом, - заявил он. - Проводилась очень непоследовательная политика с января, когда советники Белого дома начали осознавать масштабы проблемы. Это не может быть частью всеобъемлющей стратегии".

"На местном уровне и на уровне штатов власти сыграли свою роль, но на федеральном уровне реакция на пандемию не была последовательной, - добавил он. - Думаю, существуют неопровержимые указания на то, что, когда эксперты в начале января били тревогу, президент Трамп не хотел слушать плохих новостей о том, что Китай скрывает информацию о коронавирусе или о последствиях этого для торгового соглашения с Китаем, на которое он сделал такую большую ставку".

Трамп объявил о назначении Болтона на должность своего советника по национальной безопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев - в сентябре 2019 года - отправил его в отставку. Его мемуары под названием "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет во вторник.

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.