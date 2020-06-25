Адвокаты заявили, что Януковичу не предъявляли обвинение в госизмене

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Информация Государственного бюро расследований (ГБР) Украины о предъявлении обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу в государственной измене является неправдивой и будет обжалована в суде. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в адвокатском объединении "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы экс-главы государства.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Януковичу было сообщено о подозрении [предъявлено обвинение] в госизмене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", - заверили в объединении.

В частности, адвокат Виталий Сердюк напомнил, что экс-президента вызвали на допрос в ГБР 23 июня, куда в указанное время прибыли его защитники. "Мы как адвокаты, представляющие интересы Януковича, привезли в ГБР пакет документов об уважительности причин неявки клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", - пояснил позицию стороны защиты Сердюк.

При этом он назвал провокацией действия ГБР, целью которой, по мнению адвокатов, является попытка отвести от себя волну негатива за закрытие дел в отношении экс-президента Петра Порошенко. "Вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется, чтобы хоть как-то перебить информационную волну негатива в адрес ведомства, последовавшую после закрытия им ряда дел против Порошенко", - считают в адвокатском объединении. Сердюк добавил, что с действиями ГБР будут разбираться в суде. "Мы задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Януковича о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации", - сказал он.

Накануне стало известно, что следователи ГБР заподозрили в госизмене Януковича и двух экс-министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева. Указанных лиц обвиняют по делу о реформе Вооруженных сил. Имя Януковича не указывается, но, судя по прописанным датам руководства министров, речь идет именно о нем. Согласно расследованию, президент при участии двух министров обороны на протяжении трех лет целенаправленно снижал обороноспособность Украины "с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил", "что в дальнейшем привело к аннексии полуострова". Реформа заключалась в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их мест дислокации.

18 июня агентство Укринформ сообщило со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что следователи закрыли три уголовных дела, в которых фигурировал Порошенко, за отсутствием состава преступления. Тогда же Венедиктова сообщила, что всего на рассмотрении ее ведомства находятся 20 дел в отношении Порошенко.