В МВД Украины назвали расследование убийства Шеремета сложнейшим в истории страны

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета является одним из самых сложных в истории Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Дело Шеремета - одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

Геращенко подчеркнул, что речь идет не об обычном убийстве, а о спланированной операции. "Все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро и т. д.", - пояснил он. Целью преступления, продолжил Геращенко, была дестабилизация социально-политической ситуации в стране. "Было дело [Георгия] Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны", - напомнил замглавы МВД.

Заказчики преступления пока не найдены. Следствие, по словам Геращенко, отрабатывает "десятки разных версий, в которых изучаются разные люди - публичные и непубличные". По его мнению, в случае применения более жестких методов расследования, свидетели по данному делу "давным-давно бы все рассказали". "Мы же не работаем такими методами", - заключил он.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство.