Правительство Украины назначило Сергея Шкарлета и.о. министра образования

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил очередного и.о. министра образования и науки Украины - ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета. Такое решение было принято в четверг на внеочередном заседании правительства.

Своим решением кабмин также освободил Любомиру Мандзий от исполнения обязанности министра образования. До нее и.о. министра был Юрий Полюхович. Министра образования на Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад.

Сергей Шкарлет родился 19 октября 1972 года в Узбекистане. В 1995 году окончил факультет прикладной математики Киевского политехнического института. Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года - ректор Черниговского национального технологического университета. В том же году был депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, но уже от Блока Петра Порошенко и безуспешно.

6 июня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что на должность министра образования и науки претендуют четыре кандидата, один из которых - Шкарлет. Кандидатуру последнего раскритиковали, ссылаясь на то, что он бывший "регионал". 17 июня премьер-министр внес кандидатуру Шкарлета в Раду, но во фракции "Слуга народа" тогда заявили об отсутствии голосов парламентариев для утверждения Шкарлета министром.