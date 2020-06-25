Посольство США в Киеве заявило об обеспокоенности парадами Победы в Крыму и Донбассе

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Дипломатическое представительство США в Киеве поддержало позицию Украины, которая направила ноту протеста России в связи с тем, что в Крыму и республиках Донбасса прошли парады Победы.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проведенных на суверенной украинской территории 24 июня", - заявило в четверг посольство США в Twitter.

Американские дипломаты, кроме того, пригрозили России "высокой ценой" за ее якобы агрессивные действия. "Вместе с нашими украинскими партнерами мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы будем продолжать делать так, чтобы цена следования тропой агрессии была очень высокой для России", - сказано в сообщении.

Ранее МИД Украины сообщил о том, что направил ноту протеста России в связи с тем, что в Крыму, а также на неподконтрольных правительству Киева территориях Донбасса накануне состоялись парады Победы.

В марте 2014 года после политического кризиса и переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.