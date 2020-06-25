Власти США отправили пособия на сумму $1,4 млрд более 1 млн умерших американцев

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство США направило весной денежные пособия в рамках смягчения вызванного новым коронавирусом кризиса на общую сумму $1,4 млрд более 1 млн уже умерших американцев. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Главного контрольного управления (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса). В работе были разобраны принятые властями экономические меры в связи с пандемией нового коронавируса.

В марте Конгресс США принял пакет мер на $2 трлн, который был направлен на стимулирование американской экономики в условиях распространения инфекции. После этого правительство направило американцам 160 млн пособий на общую сумму $260 млрд. Совершеннолетний житель США на основании поданной ранее налоговой декларации получал чек на $1,2 тыс., каждому ребенку полагалось $500.

По мнению авторов доклада, отвечавшие за распределение пособий Минфин и Служба внутренних доходов (IRS, налоговое ведомство) планировали "в максимально кратчайшие сроки" отправить деньги, что привело к разного рода ошибкам. В частности, эти госструктуры разослали первые три партии платежей с использованием данных, "которые не включали записи о смерти, используемые для прекращения платежей умершим".

Кроме того, как отмечают авторы доклада, в налоговой службе считают, что "не имеют юридических полномочий отказать в выплатах тем, кто подал налоговую декларацию за 2019 год, даже если они умерли на момент выплаты". При этом власти заявили, что получившие выплаты за умерших родственников американцы должны вернуть чеки в службу. Однако, как подчеркивает управление Конгресса, в настоящее время у IRS нет планов относительно того, как лично уведомлять родственников почти 1,1 млн умерших, получивших выплаты по состоянию на 30 апреля. Служба согласилась с рекомендациями GAO рассмотреть "экономически эффективные варианты" уведомлений.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что открыт для рассмотрения предложений о выплате "очень щедрых" пособий американцам для смягчения экономического кризиса. В прошлом месяце контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирования экономики на $3 трлн. Однако данная инициатива встретила резкую критику со стороны республиканцев, которые имеют большинство в Сенате американского законодательного органа.