США намерены прислать на следующие переговоры с Россией в Вене три технические группы

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты отправят в столицу Австрии на следующие переговоры с Россией по контролю над вооружениями и стратегической стабильности специалистов трех технических групп - по новым боезарядам и доктринам их применения, мерам проверки и космосу. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Мы пришлем в Вену команды по боеголовкам/доктринам, верификации и космосу", - написал он в своем Twitter.

Биллингсли также утверждал, что Россия не только ведет переговоры с США о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений, но и "пытается расколоть НАТО". "Этого не произойдет. Консультировались в [штаб-квартире] НАТО до и после венских переговоров [с Россией 22 июня]", - добавил Биллингсли. Он работает в структуре Госдепартамента США. С его точки зрения, России следует "концентрировать внимание на подлинной проблеме". Таковой, по версии Биллингсли, является "тайное наращивание Китаем" ядерного арсенала.

Американский дипломат прикрепил к своей записи твит министерства иностранных дел России. В нем воспроизводятся высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой на брифинге в четверг. Как заявила Захарова, российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым на переговорах по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в Вене 22 июня предупредила США об опасности размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных странах мира. Захарова добавила, что российские дипломаты напомнили своим американским коллегам во главе с Биллингсли об инициативе Москвы по встречным с НАТО мораториям на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.