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Госдеп: США готовы работать с новым правительством Монголии

В Вашингтоне высоко оценили проведение парламентских выборов в республике

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. США высоко оценивают проведение парламентских выборов в Монголии и готовы работать с новым правительством этой страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента.

"США одобряют реализацию народом Монголии их неотъемлемого права по проведению парламентских выборов 24 июня. Мы гордимся быть "третьим соседом" и стратегическим партнером Монголии в обеспечении мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, - отмечается в тексте. - Ждем с нетерпением работы со следующим правительством в выстраивании партнерства и по дальнейшему укреплению общих демократических ценностей, суверенитета и независимости Монголии".

По словам генсекретаря правящей Монгольской народной партии (МНП) Дашзэгвийна Амарбаясгалана, МНП по результатам предварительного подсчета голосов одержала победу и получила 62 из 76 мандатов в Великом государственном хурале (парламенте). Главный конкурент МНП - Демократическая партия Монголии - получит не более 11 мест. По данным избиркома, явка составила около 74%.

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