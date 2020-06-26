ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай может вмешаться в голосование по почте во время президентских выборов.

"Я думаю, это [безопасность голосования по почте] самый важный вопрос. Посмотрите, в Калифорнии миллионы бюллетеней, куда они попадут? - сказал он в четверг на встрече с избирателями, организованной телеканалом Fox News. - Другое дело в том, что есть зарубежные страны - Россия, Китай, <...> особенно Китай. Они могут напечатать миллионы бюллетеней, используя такую же бумагу, такой же [печатный] аппарат".

"Это самый больший риск - голосование по почте, не сколько даже голосование [не по месту проживания], - отметил он. - Мы голосовали в Первую и Вторую мировые войны, теперь у нас вирус. <...> Люди хотят голосовать".

Трамп неоднократно критиковал возможность голосования по почте. Согласно последним опросам политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 9,5% по популярности среди избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.