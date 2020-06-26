Министр обороны США и генсек НАТО обсудили Россию и контроль над вооружениями

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на состоявшейся в пятницу встрече в Брюсселе отношения с Россией, а также проблематику контроля над вооружениями. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

По его словам, Эспер и Столтенберг рассмотрели "широкий спектр вызовов безопасности" в развитие переговоров, проведенных на минувшей неделе главами военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса. При этом Эспер и Столтенберг подтвердили важность обеспечения того, чтобы кризисы в сфере здравоохранения не превращались в кризисы в области безопасности, отметил Хоффман. В связи с этим, по его словам, Столтенберг и Эспер поддержали план Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерала ВВС США Тода Уолтерса, направленный на подготовку "к потенциальной второй волне" пандемии, вызванной новым коронавирусом.

"Кроме того, министр Эспер затронул темы <...> поведения России в регионе, контроля над вооружениями, борьбы с ИГ (запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" - прим. ТАСС), усилий по примирению в Афганистане, расходов на оборону и важности ключевых партнерств. Министр Эспер подтвердил приверженность США НАТО и трансатлантической безопасности, а также <...> совместной работе для ответа на вызовы в сфере безопасности", - заявил Хоффман. При этом он утверждал, что упомянутое поведение России является "дестабилизирующим", не приводя никаких обоснований данного вывода.