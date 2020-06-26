В ООН шокированы видео, на котором люди занимаются сексом в машине организации в Израиле

ООН, 26 июня. /ТАСС/. ООН начала служебное расследование из-за появившегося в интернете видео из Тель-Авива, на котором мужчина и женщина занимаются сексом в движущейся машине с символикой организации. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я могу сказать, что мы шокированы и крайне обеспокоены кадрами с видео, - сказал Дюжаррик. - Такое поведение направлено против всего, за что мы выступаем".

Представитель ООН сообщил, что к настоящему моменту начато расследование, и личности людей, запечатленных на видео, уже установлены. "Наши коллеги в Управлении служб внутреннего надзора ООН начали расследование, оно идет очень быстро, - уточнил он. - Мы определили место, где произошел инцидент. Запечатленные люди, скорее всего, связаны с органом ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия".

"Мы надеемся, что расследование скоро будет завершено и будут приняты все необходимые меры", - заключил Дюжаррик.