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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Коста-Рика откроет воздушные границы 1 августа

Въезд будет открыт только для граждан стран, в которых эпидемиологическая ситуация не представляет опасности

ГАВАНА, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Коста-Рики приняло решение снять 1 августа ограничения на международное пассажирское авиасообщение, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщает местная газета El Mundo.

По данным издания, въезд будет открыт только для граждан стран, в которых эпидемиологическая ситуация не представляет опасности. Подробный список власти опубликуют позже.

Правительство Коста-Рики 16 марта объявило чрезвычайное положение, которое предполагает приостановку работы учебных заведений и баров, закрытие пляжей и парков, отмену массовых мероприятий, а также закрытие границ страны. В мае власти разрешили работать ресторанам и спортивным залам при условии, что они не будут заполнены больше чем на 50%.

О первом инфицированном в Коста-Рике было объявлено 6 марта. На данный момент общее число заразившихся в стране составляет 2 684, умерли 12 человек, 1 227 пациентов выздоровели.

Теги
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