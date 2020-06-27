Посольство США в Ливии заявило об участии иностранных наемников в захвате нефтепромысла

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Посольство США в Ливии в пятницу выступило с осуждением "иностранного вмешательства" в нефтяную отрасль Ливии. На своей странице в Facebook американская дипмиссия заявила об участии иностранных наемников в захвате крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения Эш-Шарара.

Ранее Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии заявила о захвате Эш-Шарары вооруженными группировками, а также формированиями Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Мы разделяем глубокую обеспокоенность NOC постыдными действиями [связываемой Вашингтоном с Россией группы] Вагнера и других иностранных наемников против мощностей и персонала компании на нефтепромысле Эш-Шарара, - говорится в заявлении дипломатов. - Посольство также сожалеет, что ливийские силы так и не смогли найти решение, которое бы помогло снять бессмысленную нефтегазовую блокаду".

Заявления о присутствии в Ливии связанных с Россией наемников ранее неоднократно опровергали власти РФ. Глава МИД России Сергей Лавров называл такие утверждения "слухами", а его заместитель Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram сообщил, что высказывания о присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании "Вагнер" основываются на подтасованной информации.

Нефтяные месторождения и обстановка в Ливии

В Ливии с 2014 года параллельно существуют заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и действующий на востоке страны временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. Несмотря на попытки международного сообщества подвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

7 июня NOC сообщила о возобновлении производства нефти на Эш-Шараре, указав, что рассчитывает полностью восстановить добычу на нем в течение 90 дней. А уже через два дня NOC объявила о форс-мажоре на месторождении после вторжения на его территорию группы вооруженных лиц, потребовавших от сотрудников прекратить работу.

Добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении фактически прекратилась еще около пяти месяцев назад. Закрытие Эш-Шарары, по данным NOC, принесло стране убытки в размере более $5 млрд.