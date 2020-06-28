СМИ: в Идлибе вступило в силу перемирие между боевиками враждующих формирований

ТАСС, 28 июня. Террористы из организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их противники из экстремистской группировки "Хуррас-эд-Дин" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в субботу в западной части провинции Идлиб. Как сообщил телеканал Al Hadath, в ходе столкновений, продолжавшихся со среды, с обеих сторон погибли 29 человек.

Боевики оспаривали друг у друга контроль над стратегическим участком шоссе между городом Дрейкуш и горным перевалом Джиср-эш-Шугур. Формальным поводом для нового раунда междоусобицы стал арест военного главаря "Хуррас-эд-Дин" Абу Малека ат-Телли, который перебрался в Идлиб после разгрома банд террористов на ливано-сирийской границе. В ответ его сторонники блокировали административный центр Идлиб с западной стороны, заняв предместье Араб-Саид и местность Сахль-эр-Руудж. Ранее ат-Телли организовал нападения и захватил блокпосты вооруженной оппозиции, расположенные к западу от Идлиба.

Столкновения между сторонами носили ожесточенный характер, что заставило жителей западных окраин города покинуть свои дома. Банды "Хуррас-эд-Дин" с апреля месяца пытаются установить контроль над административным центром провинции и вытеснить оттуда боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие в Алеппо, Хомсе, Забадани, Восточной Гуте и Дераа.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в зоне деэскалации. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены с 6 марта по всей линии соприкосновения правительственных войск и бандформирований. С 15 марта военные РФ и Турции начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой создается коридор безопасности.