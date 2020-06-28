Парламентарии Франции намерены посетить РФ, как только позволит ситуация с коронавирусом

ПАРИЖ, 28 июня. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Париж рассчитывает на активизацию межпарламентских обменов с Москвой после окончания пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель группы дружбы Франции и России в Национальном собрании (нижней палате французского парламента), депутат от правящей партии "Республика на марше" Каролин Жанвье.

"Международный кризис в здравоохранении, связанный с распространением коронавируса, в очередной раз не позволил провести заседание Большой межпарламентской комиссии РФ и Франции, - отметила она. - Но обмен мнениями продолжается, и мы надеемся, что когда нам позволит ситуация, французская делегация посетит Москву".

Жанвье также напомнила, что в "период полномочий прежнего состава парламента межпарламентские отношения в 2013 году были заморожены". "Мы выразили желание вернуться к диалогу с нашими коллегами в Государственной думе", - добавила она.

По словам собеседницы агентства, в рамках межпарламентского сотрудничества на 2020 год было также запланировано несколько других крупных мероприятий, в том числе два симпозиума по геополитическим вопросам и форум с участием представителей экономических кругов. "Мы были вынуждены отложить эти мероприятия, однако надеемся, что сможем провести их в конце 2020 - начале 2021 года", - добавила она.

При этом Жанвье подчеркнула, что "межпарламентские отношения важны и очень полезны в обмене между двумя странами". По ее словам, визит президента России Владимира Путина в Версаль по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона "проложил путь к оживлению" диалога законодателей.

В 2020 году исполняется 25 лет с момента создания Большой межпарламентской комиссии РФ и Франции.

О вакцине

Франция и Россия должны взаимодействовать в борьбе с новым коронавирусом путем обмена информацией и объединения усилий в поиске вакцины, считает Жанвье.

"Пандемия коронавируса все еще продолжается, - отметила она. - До тех пор, пока вакцина не будет разработана, не налажено ее производство и распространение, будут сохраняться серьезные риски для здоровья. Франция и Россия заинтересованы в сотрудничестве по этому вопросу. Как? Путем обеспечения большей транспарентности в обмене информацией о характере и последствиях эпидемии и объединения усилий в поиске вакцины".

Депутат также выразила мнение, что в более глобальном плане "следует провести анализ на международном уровне национальных и региональных мер, принятых против коронавируса, с тем чтобы сделать необходимые выводы".