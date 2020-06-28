СМИ: парламент Китая начал рассмотрение законопроекта о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Члены Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) в воскресенье приступили к рассмотрению проекта закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его сведениям, в заседании принял участие 161 человек во главе с председателем ПК ВСНП Ли Чжаньшу. Ожидается, что в течение 20-й сессии законодательного органа, которая продлится до 30 июня, центральное правительство утвердит данный юридический акт.

Кроме того, на обсуждение были вынесены еще несколько документов, в том числе поправка к закону об административных штрафах и законопроект о безопасности информационных данных.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке законопроекта, касающегося обеспечения национальной безопасности в Гонконге. Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти Китая смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района. Главная задача - создать на его территории особый комитет, подотчетный центральному правительству. Одновременно гонконгская полиция и местное министерство юстиции учредят в своем составе особые подразделения.