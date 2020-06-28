В поздравлении с Днем конституции Зеленский назвал несоответствующее ей число регионов

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня конституции, который отмечают в стране в воскресенье, назвал противоречащее Основному закону число украинских регионов.

"Сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких - 25", - заявил глава государства.

При этом, согласно статье 133 Конституции Украины, в которой речь идет об административно-территориальном устройстве страны, названы 27 регионов: 24 области, Автономная Республика Крым, а также Киев и Севастополь как города, имеющие специальный статус.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.