Полиция Гонконга сообщила о задержании 53 протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские в Гонконге в воскресенье задержали свыше полусотни участников протестных акций в материковой части города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

"Полиция задержала в общей сложности 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, по подозрению в участии в незаконных собраниях", - отмечается в заявлении.

Группы демонстрантов из числа молодежи собрались в торгово-развлекательном районе Монгкок, протестуя против планов Пекина принять законопроект об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Стражи порядка после неоднократных предупреждений применили минимальную, как утверждается, силу для разгона, включая перцовые баллончики. В целом манифестанты вели себя мирно, особых беспорядков не отмечено.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Чтобы предотвратить подобные беспорядки в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. В воскресенье Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) приступил к окончательному рассмотрению данного правового акта. По данным местных источников, он может быть утвержден уже во вторник. В среду, 1 июля, Гонконг отмечает 23-летнюю годовщину перехода под китайскую юрисдикцию по формуле "одна страна - две системы".