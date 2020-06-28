Главы МИД стран Балтии и Финляндии обсудили рост концентрации радиоактивных изотопов

ТАЛЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обменялся с главами внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Финляндии информацией о зафиксированном в этих странах росте концентрации радиоактивных частиц. Об этом Рейнсалу сообщил в воскресенье.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе, - приводит его слова газета Postimees. - Хотя уровень не содержит никакой угрозы для здоровья человека, в наших интересах и в интересах международной безопасности в целом определить масштабы роста этого фона, потому что он, безусловно, является антропогенным".

По словам Рейнсалу, Эстония по этому вопросу находится в контакте с Международным агентством по атомной энергии, а также с другими странами.

В воскресенье харкуская станция радиационного контроля Департамента окружающей среды Эстонии обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах, сообщает Postimees. По данным департамента, концентрация веществ не угрожает здоровью населения.

26 июня Международная система мониторинга (МСМ) Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной Европой превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103.

Ранее в тот же день в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. В концерне "Росэнергоатом" пояснили ТАСС, что атомные электростанции (АЭС) России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.