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Голосование на президентских выборах завершилось в Польше

По данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка составляла 47,89%

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах главы государства завершилось в воскресенье в Польше. Ровно в девять часов вечера (22:00 мск) в республике закрылись избирательные участки, проработавшие 14 часов, и начинается процедура подсчета голосов.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) планирует обнародовать официальные итоги выборов до 1 июля. По данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка составляла 47,89%. Как ожидается, несмотря на эпидемию коронавируса нового типа, итоговая явка в этом году будет высокой. Согласно прогнозам, она может достигнуть 60%. В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году - 48,96%.

Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Из-за высокой активности избирателей, а также принятых для борьбы с распространением коронавируса санитарных мер многим пришлось отстоять длинные очереди перед избирательным участком, чтобы отдать свой голос.

В очередных президентских выборах в Польше в этом году участвовали 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Если по итогам текущего голосования никто из претендентов на высший государственный пост не наберет более 50% голосов, 12 июля состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Теги
ПольшаДуда, Анджей
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Согласно данным экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков, Дуда набирает 41,8% голосов избирателей
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