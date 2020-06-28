Верующие Сербской православной церкви в Черногории вышли на массовые молебны

БЕЛГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Верующие Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории собрались в воскресенье на протестные молебны во многих городах страны. Об этом сообщила Черногорско-Приморская митрополия СПЦ.

Ранее, 26 июня, Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом запретил любые массовые акции, включая все политические собрания в общественных местах на открытом воздухе, спортивные мероприятия со зрителями, собрания верующих в общественных местах на открытом воздухе, кроме территории религиозных объектов. "Митрополия Черногорско-Приморская выполнит введенные запреты, хотя и считает их выборочными и дискриминационными, но ради заботы об общественном здоровье, телесном и духовном, литии [молитвенные шествия] не пройдут по своим маршрутам. По всей нашей родине служат молебны, с которых шлют сообщение всему миру: не отдадим святыни", - отмечается в сообщении митрополии.

Как сообщает пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, в настоящий момент идет молебен в монастыре Подластва в Грбале, богослужение лично возглавил митрополит Амфилохий. Массовый молебен проходит также возле соборного храма Воскресения Христова в Подгорице, в нем принимают участие студенты, врачи и профессора университетов, поддержавшие протесты против закона о свободе вероисповедания. По данным портала In4s, молебны проходят и в ряде других городов страны, включая Мойковац. Портал "Виести" сообщает, что во втором по величине городе Черногории Никшиче, где недавно протесты разогнали дубинками и слезоточивым газом, люди после молебна в церкви по собственной инициативе без священников двинулись колонной по улицам города.

Эпидемия и протесты

Ранее правительство Черногории объявило страну "зоной, свободной от коронавируса", а 25 мая кабинет министров заявил, что все инфицированные коронавирусом пациенты вылечились. В то же время специалисты предупреждали, что крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.

После снятия санитарных ограничений в республике с новой силой вспыхнули протесты верующих против закона о свободе вероисповедания. В последние две недели также обострилась политическая обстановка из-за противостояния власти и оппозиции в Будве. В этом туристическом городе оппозиция на протяжении недели сопротивляется незаконной, по ее мнению, смене городских властей силами правящей партии президента Мило Джукановича. В защиту оппозиционного руководства Будвы выступили граждане города после того, как смещенного главу муниципалитета Будвы Макро Царевича и его сторонников избили при задержании.

Действия полиции в Будве вызвали протесты по всей стране, которые были жестко разогнаны властями. Вечером в среду полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестов в ряде городов, девять полицейских пострадали, свыше 40 граждан были задержаны.

Закон о свободе вероисповедания

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов в 81-местном парламенте из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Он обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.