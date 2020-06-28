Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию, которая, по его мнению, является последним союзником РФ. Фрагмент его выступления показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

"Конечно, они [российские власти] не хотят потерять Беларусь экономически. Но больше всего - политически, потому что потерять Беларусь - это сильнейший удар по внутренней политике России", - утверждал Лукашенко.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. Я часто [президенту РФ Владимиру] Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков - Евросоюза, Украины", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия является вторым крупнейшим потребителем российского газа после немцев, а также закупает огромное количество российской нефти.