Китайская газета высоко оценила представленную на параде Победы российскую военную технику

"Прошедшая по Красной площади российская военная техника вызвала "парад восторга", многие новые модели боевых машин были продемонстрированы впервые", - отметил военный обозреватель китайского издания. В частности, газета отметила высокую боеспособность новейших основных танков Т-90М, усовершенствованной модели Т-90, и тяжелых огнеметных систем ТОС-2, пришедших на смену ТОС-1. "Хуаньцю шибао" назвала эти боевые орудия "смертоносными машинами наземного боя".

"Модернизированный танк Т-80БВМ - еще один участник парада, который обратил на себя всеобщее внимание", - уточняет газета. Обозреватель издания отметил мощный двигатель этой боевой машины, который без проблем запускается даже при низкой температуре. В публикации также высоко оценены достоинства российского зенитного ракетного комплекса С-350 и комплекса ПВО "Бук-М3", ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА", а также "бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

Кроме того, "Хуаньцю шибао" обратила внимание на то, что в этот раз на параде в большом количестве была представлена раритетная техника времен Великой Отечественной войны - танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. По словам издания, это свидетельствует "о глубоком уважении России этих заслуженных участников боевых действий Второй мировой войны"

В прошедшем 24 июня военном параде в Москве приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Также по брусчатке главной площади страны прошли парадные расчеты 13 зарубежных государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Парад должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин принял решение перенести его на 24 июня - день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.