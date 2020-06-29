Китайская газета высоко оценила представленную на параде Победы российскую военную технику

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Россия продемонстрировала на параде Победы в Москве высококлассное современное вооружение, вызывающее восхищение. Об этом сообщила китайская газета "Хуаньцю шибао".
"Прошедшая по Красной площади российская военная техника вызвала "парад восторга", многие новые модели боевых машин были продемонстрированы впервые", - отметил военный обозреватель китайского издания. В частности, газета отметила высокую боеспособность новейших основных танков Т-90М, усовершенствованной модели Т-90, и тяжелых огнеметных систем ТОС-2, пришедших на смену ТОС-1. "Хуаньцю шибао" назвала эти боевые орудия "смертоносными машинами наземного боя".
"Модернизированный танк Т-80БВМ - еще один участник парада, который обратил на себя всеобщее внимание", - уточняет газета. Обозреватель издания отметил мощный двигатель этой боевой машины, который без проблем запускается даже при низкой температуре. В публикации также высоко оценены достоинства российского зенитного ракетного комплекса С-350 и комплекса ПВО "Бук-М3", ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА", а также "бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".
Кроме того, "Хуаньцю шибао" обратила внимание на то, что в этот раз на параде в большом количестве была представлена раритетная техника времен Великой Отечественной войны - танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. По словам издания, это свидетельствует "о глубоком уважении России этих заслуженных участников боевых действий Второй мировой войны"
В прошедшем 24 июня военном параде в Москве приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Также по брусчатке главной площади страны прошли парадные расчеты 13 зарубежных государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Парад должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин принял решение перенести его на 24 июня - день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.